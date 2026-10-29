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|Rentable CIENA-Investition?
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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 29.10.2016 wurden CIENA-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 19.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 512.558 CIENA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 186’166.07 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 28.10.2026 auf 363.21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’761.66 Prozent.
Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 51.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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