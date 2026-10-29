NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingefahren

Am 29.10.2016 wurden CIENA-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 19.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 512.558 CIENA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 186’166.07 USD, da sich der Wert eines CIENA-Anteils am 28.10.2026 auf 363.21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’761.66 Prozent.

Der Marktwert von CIENA betrug jüngst 51.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch