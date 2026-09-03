NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das CIENA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 22.89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.369 CIENA-Papiere. Die gehaltenen CIENA-Anteile wären am 02.09.2026 1’547.23 USD wert, da der Schlussstand 354.16 USD betrug. Mit einer Performance von +1’447.23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 51.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch