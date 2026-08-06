CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIENA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das CIENA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20.22 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die CIENA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 494.560 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 202’190.90 USD, da sich der Wert einer CIENA-Aktie am 05.08.2026 auf 408.83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’921.91 Prozent.
Alle CIENA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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