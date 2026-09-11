NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Check Point Software von vor einem Jahr angefallen

Am 11.09.2025 wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 196.54 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hat, hat nun 50.880 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Check Point Software-Aktien wären am 10.09.2026 6’640.38 USD wert, da der Schlussstand 130.51 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33.60 Prozent vermindert.

Insgesamt war Check Point Software zuletzt 13.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch