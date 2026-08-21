NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine Check Point Software-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Check Point Software-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Check Point Software-Aktie bei 132.09 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 75.706 Check Point Software-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.08.2026 9’866.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.32 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 9’866.00 USD, was einer negativen Performance von 1.34 Prozent entspricht.

Check Point Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch