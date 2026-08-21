Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Check Point Software-Anlage unter der Lupe
|
21.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte eine Check Point Software-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Check Point Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde das Check Point Software-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Check Point Software-Aktie bei 132.09 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 75.706 Check Point Software-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 20.08.2026 9’866.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.32 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 9’866.00 USD, was einer negativen Performance von 1.34 Prozent entspricht.
Check Point Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Check Point Software Ltd.
Analysen zu Check Point Software Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Unterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.