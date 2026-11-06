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06.11.2026 10:02:07
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Check Point Software von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Check Point Software-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 196.52 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5.089 Check Point Software-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 754.02 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 05.11.2026 auf 148.18 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 24.60 Prozent.
Der Börsenwert von Check Point Software belief sich zuletzt auf 15.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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