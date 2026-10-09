Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113
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09.10.2026 10:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Check Point Software-Investment verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden Check Point Software-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 198.05 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.505 Check Point Software-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 134.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.97 Prozent verringert.
Der Check Point Software-Wert an der Börse wurde auf 13.31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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