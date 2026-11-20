Vor 5 Jahren wurden Check Point Software-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 115.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.867 Check Point Software-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 155.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.85 USD wert. Damit wäre die Investition um 34.85 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Check Point Software belief sich jüngst auf 15.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch