NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Check Point Software-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 123.86 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.736 Check Point Software-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 151.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’270.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.70 Prozent vermehrt.

Check Point Software war somit zuletzt am Markt 14.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch