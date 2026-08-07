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Check Point Software Aktie 494683 / IL0010824113

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Frühe Anlage 07.08.2026 10:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Check Point Software von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Check Point Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Check Point Software
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Die Check Point Software-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Check Point Software-Aktie letztlich bei 75.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.318 Check Point Software-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 125.28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 165.10 USD wert. Das entspricht einem Plus von 65.10 Prozent.

Check Point Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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