Vor 5 Jahren wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45.80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 218.341 Ceva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (22.41 USD), wäre das Investment nun 4’893.01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.07 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 634.88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch