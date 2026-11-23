|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Ceva-Anlage?
|
23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45.80 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 218.341 Ceva-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (22.41 USD), wäre das Investment nun 4’893.01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.07 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Ceva eine Börsenbewertung in Höhe von 634.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ceva Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceva-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen am Mittag die Flucht (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ceva-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Ceva Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.