Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Ceva-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 07.09.2016 wurde das Ceva-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ceva-Anteile bei 32.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.110 Ceva-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 26.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83.83 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.17 Prozent abgenommen.
Ceva wurde am Markt mit 759.47 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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