NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 19.10.2023 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.83 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 5.311 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ceva-Anteile wären am 16.10.2026 146.04 USD wert, da der Schlussstand 27.50 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.04 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ceva bezifferte sich zuletzt auf 774.17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch