Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Ceva-Einstieg?
|
19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ceva von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ceva-Aktien verdienen können.
Am 19.10.2023 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.83 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hat, hat nun 5.311 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Ceva-Anteile wären am 16.10.2026 146.04 USD wert, da der Schlussstand 27.50 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46.04 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ceva bezifferte sich zuletzt auf 774.17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ceva Inc.
Analysen zu Ceva Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.