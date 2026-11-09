NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceva von vor einem Jahr abgeworfen

Das Ceva-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 26.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.823 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 27.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.59 Prozent.

Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 764.82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch