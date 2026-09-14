NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Ceva-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ceva-Papier 23.61 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42.355 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 1’228.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.01 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22.87 Prozent gesteigert.

Ceva erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 814.63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch