NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ceva-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Ceva-Aktie bei 35.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 28.129 Ceva-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’043.60 USD, da sich der Wert eines Ceva-Anteils am 02.10.2026 auf 37.10 USD belief. Mit einer Performance von +4.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ceva belief sich zuletzt auf 1.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch