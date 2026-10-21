Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cerus von vor 10 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 21.10.2016 wurde das Cerus-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5.15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.417 Cerus-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cerus-Papiere wären am 20.10.2026 44.85 USD wert, da der Schlussstand 2.31 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 44.85 USD entspricht einer negativen Performance von 55.15 Prozent.
Der Börsenwert von Cerus belief sich zuletzt auf 447.74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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