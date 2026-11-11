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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cerus von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cerus-Aktie Investoren gebracht.
Die Cerus-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cerus-Aktie an diesem Tag bei 7.31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.680 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 1.95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73.32 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Cerus eine Marktkapitalisierung von 415.53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Cerus Corp.
Analysen zu Cerus Corp.
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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