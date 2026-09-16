NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Cerus-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 6.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cerus-Aktie investiert, befänden sich nun 160.000 Cerus-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cerus-Aktien wären am 15.09.2026 400.00 USD wert, da der Schlussstand 2.50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 60.00 Prozent.

Cerus wurde am Markt mit 513.22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch