NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cerus-Papier an diesem Tag 6.23 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’605.136 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’285.71 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 22.09.2026 auf 2.67 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 57.14 Prozent.

Der Marktwert von Cerus betrug jüngst 514.50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch