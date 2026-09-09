Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Cerus eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cerus-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60.976 Cerus-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cerus-Papiers auf 2.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154.88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54.88 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Cerus betrug jüngst 522.31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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