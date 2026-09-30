Cerus Aktie 579108 / US1570851014
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Cerus-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Cerus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cerus-Anteile bei 1.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cerus-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.893 Cerus-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 2.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 55.35 Prozent.
Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 494.04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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