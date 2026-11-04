NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1.73 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5’780.347 Cerus-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’526.01 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 03.11.2026 auf 2.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.26 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cerus jüngst 475.94 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch