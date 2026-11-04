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|Lohnende Cerus-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cerus-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Cerus-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Die Cerus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cerus-Papier bei 1.73 USD. Bei einem Cerus-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5’780.347 Cerus-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’526.01 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 03.11.2026 auf 2.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.26 Prozent gesteigert.
Am Markt war Cerus jüngst 475.94 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cerus Corp.
Analysen zu Cerus Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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