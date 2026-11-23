Das Ceragon Networks-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2.78 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 359.712 Ceragon Networks-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (1.99 USD), wäre die Investition nun 715.83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 28.42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 180.66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch