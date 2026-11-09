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09.11.2026 10:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ceragon Networks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Ceragon Networks-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Ceragon Networks-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.33 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4’291.845 Ceragon Networks-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’785.41 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 06.11.2026 auf 2.28 USD belief. Mit einer Performance von -2.15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Ceragon Networks bezifferte sich zuletzt auf 207.53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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