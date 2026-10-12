NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Ceragon Networks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 2.28 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Ceragon Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 438.596 Ceragon Networks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 2.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 947.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.26 Prozent verringert.

Ceragon Networks war somit zuletzt am Markt 196.26 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch