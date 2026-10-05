NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 10 Jahren verloren

Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43.103 Ceragon Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 2.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.03 Prozent.

Der Ceragon Networks-Wert an der Börse wurde auf 198.64 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch