Ceragon Networks Aktie 1113944 / IL0010851660
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05.10.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ceragon Networks von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Ceragon Networks eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die Ceragon Networks-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2.32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43.103 Ceragon Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Ceragon Networks-Aktie auf 2.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93.97 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6.03 Prozent.
Der Ceragon Networks-Wert an der Börse wurde auf 198.64 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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