NASDAQ Composite Index-Papier Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Ceragon Networks-Papier bei 1.75 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 57.143 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 136.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.57 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Ceragon Networks zuletzt 217.35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch