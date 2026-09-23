NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Century Casinos von vor einem Jahr angefallen

Am 23.09.2025 wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 2.62 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 381.679 Century Casinos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Casinos-Aktie auf 1.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 438.93 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 438.93 USD entspricht einer negativen Performance von 56.11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 31.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch