Heute vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.49 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 222.717 Century Casinos-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 60.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93.97 Prozent verringert.

Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch