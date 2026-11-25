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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.49 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 222.717 Century Casinos-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 60.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 93.97 Prozent verringert.
Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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