NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Century Casinos-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Century Casinos-Aktie an diesem Tag 6.39 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 15.649 Century Casinos-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.37 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 15.09.2026 auf 1.11 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 82.63 Prozent.

Century Casinos wurde am Markt mit 31.75 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch