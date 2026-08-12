NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14.03 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71.276 Century Casinos-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 1.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.96 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91.30 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Century Casinos eine Börsenbewertung in Höhe von 33.81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch