NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 6.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Century Casinos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’497.006 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 898.20 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 10.11.2026 auf 0.60 USD belief. Damit wäre die Investition 91.02 Prozent weniger wert.

Century Casinos war somit zuletzt am Markt 16.73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch