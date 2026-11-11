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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 6.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Century Casinos-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’497.006 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 898.20 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 10.11.2026 auf 0.60 USD belief. Damit wäre die Investition 91.02 Prozent weniger wert.
Century Casinos war somit zuletzt am Markt 16.73 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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