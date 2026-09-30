NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’949.318 Century Casinos-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Casinos-Aktie auf 1.07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’085.77 USD wert. Mit einer Performance von -79.14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Century Casinos einen Börsenwert von 29.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch