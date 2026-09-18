NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers betrug an diesem Tag 35.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.824 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (40.49 USD), wäre das Investment nun 1’126.60 USD wert. Damit wäre die Investition 12.66 Prozent mehr wert.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch