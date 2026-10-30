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|Central Garden Pet-Investmentbeispiel
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30.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Central Garden Pet-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Central Garden Pet-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 41.34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 24.188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Central Garden Pet-Aktien wären am 29.10.2026 1’090.87 USD wert, da der Schlussstand 45.10 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.09 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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