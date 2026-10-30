NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Central Garden Pet-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 41.34 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 24.188 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Central Garden Pet-Aktien wären am 29.10.2026 1’090.87 USD wert, da der Schlussstand 45.10 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.09 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch