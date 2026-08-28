NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.08.2023 wurde das Central Garden Pet-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Central Garden Pet-Anteile an diesem Tag bei 35.53 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28.144 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 43.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’229.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.99 Prozent gesteigert.

Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch