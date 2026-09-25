NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Central Garden Pet-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 37.10 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 269.578 Central Garden Pet-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’651.01 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 24.09.2026 auf 39.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.51 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Central Garden Pet eine Börsenbewertung in Höhe von 2.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch