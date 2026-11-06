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|Rentables Central Garden Pet-Investment?
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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19.01 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 525.972 Central Garden Pet-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (47.94 USD), wäre die Investition nun 25’215.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 152.15 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet bezifferte sich zuletzt auf 3.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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