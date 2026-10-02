NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 38.47 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 2.600 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101.91 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 01.10.2026 auf 39.20 USD belief. Damit wäre die Investition 1.91 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch