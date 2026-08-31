Cathay General Bancorp Aktie 916519 / US1491501045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Cathay General Bancorp-Investition im Blick
|
31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 31.08.2023 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.066 Cathay General Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 1’736.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.87 USD belief. Mit einer Performance von +73.65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 4.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cathay General Bancorp
Analysen zu Cathay General Bancorp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX schwächer -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.