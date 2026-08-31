NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Am 31.08.2023 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28.066 Cathay General Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.08.2026 1’736.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.87 USD belief. Mit einer Performance von +73.65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 4.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch