Cathay General Bancorp Aktie 916519 / US1491501045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Cathay General Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.89 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 217.912 Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 16.10.2026 13’066.03 USD wert, da der Schlussstand 59.96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +30.66 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Cathay General Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 4.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cathay General Bancorp
Analysen zu Cathay General Bancorp
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.