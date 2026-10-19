NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45.89 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 217.912 Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 16.10.2026 13’066.03 USD wert, da der Schlussstand 59.96 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +30.66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cathay General Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 4.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch