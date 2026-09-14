Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’885 0.8%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’342 -0.4%  DAX 25’402 -0.7%  Euro 0.9440 -0.3%  EStoxx50 6’251 -1.2%  Gold 4’269 -1.8%  Bitcoin 64’207 2.4%  Dollar 0.8182 0.2%  Öl 109.4 4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Sanofi-Aktie steigt: Konzern beteiligt sich an deutscher Cheplapharm
Suche...

Cathay General Bancorp Aktie 916519 / US1491501045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler Cathay General Bancorp-Einstieg? 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment gewesen.

Cathay General Bancorp
62.55 USD 0.85%
Kaufen Verkaufen

Am 14.09.2016 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30.28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.303 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204.79 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 11.09.2026 auf 62.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104.79 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cathay General Bancorp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?