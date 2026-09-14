NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 14.09.2016 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 30.28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.303 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 204.79 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 11.09.2026 auf 62.01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 104.79 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch