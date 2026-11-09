NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 31.79 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 314.564 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’201.32 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 06.11.2026 auf 64.22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 102.01 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp belief sich zuletzt auf 4.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch