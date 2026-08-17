NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cathay General Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30.81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 324.570 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 21’074.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 110.74 Prozent.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 4.33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch