Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Capitol Federal Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11.26 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 8.881 Capitol Federal Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.73 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 18.08.2026 auf 8.64 USD belief. Mit einer Performance von -23.27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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