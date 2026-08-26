NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren gekostet

Das Capitol Federal Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.26 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 70.126 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 25.08.2026 598.88 USD wert, da der Schlussstand 8.54 USD betrug. Die Abnahme von 1’000 USD zu 598.88 USD entspricht einer negativen Performance von 40.11 Prozent.

Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch