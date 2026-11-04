NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 5.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’808.318 Capitol Federal Financial-Anteilen. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Aktien wären am 03.11.2026 15’497.29 USD wert, da der Schlussstand 8.57 USD betrug. Damit wäre die Investition 54.97 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch