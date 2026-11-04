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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 5.53 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’808.318 Capitol Federal Financial-Anteilen. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Aktien wären am 03.11.2026 15’497.29 USD wert, da der Schlussstand 8.57 USD betrug. Damit wäre die Investition 54.97 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc
Analysen zu Capitol Federal Financial Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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