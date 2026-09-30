NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Am 30.09.2025 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 6.35 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.748 Capitol Federal Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 8.37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 131.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.81 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Capitol Federal Financial einen Börsenwert von 1.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch