NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5.61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17.825 Capitol Federal Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 156.86 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 08.09.2026 auf 8.80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56.86 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch